НАПК просит расследовать вероятное незаконное обогащение уволенного замглавы Гостаможслужбы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проведение мониторинга образа жизни уволенного 24 марта заместителя председателя Государственной таможенной службы Руслана Черкасского.

Кроме того, как говорится в сообщении НАПК, был проверен и образ жизни главного государственного инспектора Государственной налоговой службы. Результаты агентство передало в Национальное антикоррупционное бюро и полицию соответственно.

В частности, отмечается, что в 2020 году заместитель председателя Гостаможслужбы и его сожительница имели 4,7 миллиона гривен, 75 тысяч евро и 255 тысяч долларов, то есть общая сумма денежных активов в то время составила более 14,5 миллиона гривен.

В 2021 году, по данным НАПК, пара получила доход на сумму 2,4 миллиона гривен, а в первом квартале 2022 года – на сумму почти 288 тысяч гривен (без учета налогов). Также в том же году чиновник продал недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах на сумму около 6,3 миллиона гривен.

Таким образом, денежные активы декларанта и члена его семьи за 2020 год, законные доходы за 2021 год и первый квартал 2022 года составили 23,6 миллиона гривен.

Однако согласно сведениям, предоставленным Львовской таможней, сожительница Черкасского в 2022 году при пересечении границы Украины вывезла 760 тысяч долларов.

На границе она предоставила банковскую справку, в которой отмечено, что с текущего счета женщина сняла наличными 1,3 миллиона долларов (в эквиваленте на 1 марта 2022 года – 38,025 миллиона гривен), то есть существенно большую сумму, чем указано в официальных доходах обоих партнеров.

НАПК ввиду этого инициировало перед НАБУ открытие производства по статье 368–5 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Агентство также напоминает, что в марте уже обнаружило у Черкасского подарок от отца в размере 3,995 миллиона гривен. Через неделю после обнародования НАПК этого факта чиновник был уволен.

В свою очередь, главный государственный инспектор Налоговой не указала стоимость своей квартиры, поставив отметку "не указывается" и "неизвестно" в декларации несмотря на то, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество была указана стоимость квартиры 3,2 миллиона гривен.

Кроме того, она не задекларировала доход в 2,4 миллиона гривен от продажи квартиры и указала недостоверные сведения о зарплате. Таким образом, она указала недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на общую сумму более 5,7 миллиона гривен.

Поскольку эта сумма составляет более 500 прожиточных минимумов на дату представления декларации, действия женщины содержат признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366-2 УК. Соответственно, агентство инициировало перед полицией расследование соответствующего дела против этой чиновницы Налоговой.