В НАПК рассказали, какую финансовую помощь не нужно декларировать

Украинцы не обязаны декларировать помощь от международных организаций и других стран. В то же время финансовая поддержка от Украины требует указания в декларации. Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что обязательному декларированию не подлежит помощь, выплаченная за счет:

средств иностранных государств (речь идет, в частности, о выплатах украинцам, выехавшим за границу вследствие полномасштабного вторжения в РФ), кроме средств, полученных от РФ;

международных организаций (например, за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, средств ЮНИСЕФ, Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Это касается только деклараций, отчетный период которых полностью или частично приходится на период действия военного положения. При этом не важно, в какой стране находился человек при получении такой помощи.

Для тех, кто уже подал декларацию, в которой указаны сведения о денежных выплатах от международных организаций или иностранных государств, никаких юридических последствий не будет. В следующей декларации за 2023 год можно просто не указывать такие выплаты.

В то же время декларировать денежную помощь от Украины нужно. В частности, это касается помощи, оказываемой внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от государства, в том числе по заявкам, поданным через платформу "єДопомога". Также речь идет о:

покрытии расходов на проживание (помощь на проживание ВПЛ);

компенсацию расходов, связанных с безвозмездным временным размещением переселенцев;

денежную помощь гражданскому населению, которое эвакуируется;

денежную помощь гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов и т.д.

Источником дохода таких средств при заполнении декларации рекомендуют указывать Кабинет министров Украины, заблокировав поле для ввода кода ЕГРПОУ.