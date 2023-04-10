У НАЗК розповіли, яку фінансову допомогу не потрібно декларувати

Українці не повинні декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав. Водночас фінансова підтримка від України потребує зазначення в декларації. Про це повідомила пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що обовʼязковому декларуванню не підлягає допомога, виплачена за рахунок:

коштів іноземних держав (йдеться, зокрема, про виплати українцям, які виїхали за кордон унаслідок повномасштабного вторгнення рф), крім коштів, отриманих від РФ;

міжнародних організацій (наприклад, за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

Це стосується лише декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану. При цьому не важливо, в якій країні перебувала людина під час отримання такої допомоги.

Для тих, хто вже подав декларацію, в якій зазначено відомості про грошові виплати від міжнародних організацій чи іноземних держав, жодних юридичних наслідків не буде. У наступній декларації за 2023 рік можна просто не зазначати такі виплати.

Водночас декларувати грошову допомогу від України треба. Зокрема, це стосується допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від держави, у тому числі за заявками, поданими через платформу "єДопомога". Також ідеться про:

покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);

компенсацію витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням переселенців;

грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюються;

грошову допомогу цивільному населенню деокупованих населених пунктів тощо.

Джерелом доходу таких коштів при заповненні декларації рекомендують вказувати Кабінет міністрів України, заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ.