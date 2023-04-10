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У НАЗК розповіли, яку фінансову допомогу не потрібно декларувати
Українці не повинні декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав. Водночас фінансова підтримка від України потребує зазначення в декларації. Про це повідомила пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що обовʼязковому декларуванню не підлягає допомога, виплачена за рахунок:
- коштів іноземних держав (йдеться, зокрема, про виплати українцям, які виїхали за кордон унаслідок повномасштабного вторгнення рф), крім коштів, отриманих від РФ;
- міжнародних організацій (наприклад, за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.
Це стосується лише декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану. При цьому не важливо, в якій країні перебувала людина під час отримання такої допомоги.
Для тих, хто вже подав декларацію, в якій зазначено відомості про грошові виплати від міжнародних організацій чи іноземних держав, жодних юридичних наслідків не буде. У наступній декларації за 2023 рік можна просто не зазначати такі виплати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас декларувати грошову допомогу від України треба. Зокрема, це стосується допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від держави, у тому числі за заявками, поданими через платформу "єДопомога". Також ідеться про:
- покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);
- компенсацію витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням переселенців;
- грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюються;
- грошову допомогу цивільному населенню деокупованих населених пунктів тощо.
Джерелом доходу таких коштів при заповненні декларації рекомендують вказувати Кабінет міністрів України, заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ.