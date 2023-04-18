Ще два місяці носитиме електронний браслет. Коболєву продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, якого підозрюють у заволодінні 229 мільйонами гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, Коболєв повинен:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки. Проте, як зазначають у САП, кошти досі у повному обсязі не внесені.

Нагадаємо, 19 січня Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру у розкраданні в 2018 році понад 229 мільйонів гривень. За даними слідства, очільник у 2014-2021 роках "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за "екстраординарні досягнення", що суттєво перевищувало нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 мільйона гривень).

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання Коболєва під вартою. 1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду все ж застосувала до Коболєва запобіжний захід, а саме відпустивши його під заставу в сумі, що відповідає нібито вкраденій (229 мільйонів гривень).

12 квітня ВАКС відмовився продовжити строки розслідування справи, але НАБУ згодом подало клопотання про продовження слідства. Проте, ВАКС залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення.