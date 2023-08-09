Ексголові "Нафтогазу" Коболєву знову продовжили обов'язок носіння електронного браслету

Вищий антикорупційний суд 9 серпня продовжив ще на два місяці термін дії запобіжного заходу колишньому голові правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від держави за минулі перемоги - браслету, ще на два місяці", - написав Коболєв.

За його словами, в трансляції засідання було відмовлено, через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи "Стокгольмських бонусів", що пояснюється, на думку суду, відсутністю запитів від преси.

"Результати допитів незалежних членів наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", - додав ексголова "Нафтогазу".

В чому підозрюють Коболєва

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру 19 січня. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" суттєво перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва. 1 березня Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, а саме відпустивши його під заставу в сумі, що відповідає нібито вкраденій (229 мільйонів гривень). 14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет контролю. Згодом зобов'язання продовжили.

Зазначимо також, що 12 квітня ВАКС відмовився продовжити строк розслідування справи, який мав сплисти 19 квітня. НАБУ подавало повторне клопотання про продовження слідства, яке суд, однак, залишив без розгляду.