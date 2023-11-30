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Дело против Коболева передали в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура 29 ноября направила в суд обвинительный акт по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро в отношении бывшего главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
В свою очередь, 30 ноября, как сообщили в САП, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда на подготовительном судебном заседании удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением залога. Впрочем, на какой именно срок продлена мера пресечения, не уточняется (обычно это два месяца).
В чем обвиняют Коболева
Напомним, что НАБУ сообщило Коболеву о подозрении 19 января. По данным следствия, в мае 2018 года тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему было выплачено почти 261 миллион гривен.
Эти выплаты "за экстраординарные достижения" существенно превышали нормативно определенные размеры таких выплат (а именно 37,48 миллиона гривен). К тому же за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 миллиона гривен.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Таким образом, в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно было выплачено за счет "Нафтогаза" более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).
Следствие считает, что Коболев совершил злоупотребление служебным положением, поскольку, инициировав рассмотрение набсоветом НАК согласования выплаты премии за достижения, сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям набсовета тот факт, что для руководителей госпредприятий установлен предельный размер премирования в 36 должностных окладов в год.
Инкриминируют Коболеву часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
При этом, как указывают антикоррупционщики, в течение 2018-2021 годов должностные лица "Нафтогаза" не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.
23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева. Позже Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, отпустив экс-руководителя НАК под залог в 229 миллионов гривен, то есть сумму, завладение которой ему инкриминировали. 14 марта суд несколько ужесточил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет. В дальнейшем действие этого ограничения неоднократно продлевали, пока в сентябре не отменили.