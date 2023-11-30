Справу проти Коболєва передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 листопада скерувала до суду обвинувальний акт за матеріалами розслідування Національного антикорупційного бюро стосовно колишнього голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем.

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В свою чергу, 30 листопада, як повідомили у САП, колегія суддів Вищого антикорупційного суду у підготовчому судовому засіданні задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави. Втім, на який саме строк продовжено запобіжний захід, не уточнюється (зазвичай це два місяці).

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що НАБУ повідомило Коболєву про підозру 19 січня. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" суттєво перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Таким чином, загалом у 2018 році підозрюваному, як вважає слідство, незаконно було виплачено коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство вважає, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки, ініціювавши розгляд наглядовою радою НАК погодження виплати премії за досягнення, свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород наглядової ради той факт, що для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

Інкримінують Коболєву частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

При цьому, як вказують антикорупційники, протягом 2018-2021 років службові особи "Нафтогазу" не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва. Пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши колишнього посадовція під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якої інкримінували екскерівнику НАК. 14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували.