Справа Коболєва. Суд вирішив зняти електронний браслет з ексголови "Нафтогазу"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про зняття електронного браслета з ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це 25 вересня повідомив сам підозрюваний.

Також він зазначив, що суд постановив зменшити заставу до рівня фактично внесеної.

Як пише Liga.net, суд зменшив заставу з 229 млн грн до 107 млн грн. При цьому до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати на кожну вимогу, не відлучатися з України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання й здати закордонні паспорти.

У чому підозрюють Коболєва?

У січні Національне антикорупційне бюро України повідомило Коболєву про підозру. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 млн гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" суттєво перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн гривень). Крім того, за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 млн гривень.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважають правоохоронці, коштом "Нафтогазу" незаконно було виплачено понад 229,25 млн гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва. Пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши колишнього посадовція під заставу в 229 млн гривень. 14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Згодом зобов'язання продовжували.

Зазначимо, що 12 квітня ВАКС відмовився продовжити строк розслідування справи, який мав сплисти 19 квітня. НАБУ подавало повторне клопотання про продовження слідства, яке суд, однак, залишив без розгляду.