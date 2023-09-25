Дело Коболева. Суд решил снять электронный браслет с экс-главы "Нафтогаза"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда принял решение о снятии электронного браслета с экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом 25 сентября сообщил сам подозреваемый.

Также он отметил, что суд постановил уменьшить залог до уровня фактически внесенного.

Как пишет Liga.net, суд снизил залог с 229 млн грн до 107 млн грн. При этом до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства и сдать загранпаспорта.

В чем подозревают Коболева?

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Коболеву о подозрении. По данным следствия, в мае 2018 тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему было выплачено почти 261 млн гривен.

Эти выплаты "за экстраординарные достижения" существенно превышали нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн гривен). Кроме того, за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 млн гривен.

В целом в течение 2018 года подозреваемому, как считают правоохранители, за счет "Нафтогаза" незаконно было выплачено более 229,25 млн гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева. Позже Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, отпустив бывшего чиновника под залог в 229 млн гривен. 14 марта суд несколько усилил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет. Впоследствии обязательство продолжали.

Отметим, что 12 апреля ВАКС отказался продлить срок расследования дела, который должен был пройти 19 апреля. НАБУ подавало повторное ходатайство о продолжении следствия, которое суд, однако, оставил без рассмотрения.