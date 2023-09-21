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Энергетика
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"Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» вышла из дефолта.
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» вышла из дефолта.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, осуществив необходимые платежи. Таким образом, компания вышла из дефолта.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября компания выполнила кредитные обязательства перед инвесторами по еврооблигациям.

"Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 дает возможность нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. .

Он добавил, что компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам.

Ранее "Нафтогаз Украины" завершил процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Более 85% владельцев евробондов поддержали предложение компании.

Почему "Нафтогаз" объявил дефолт

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести их погашение на 2026 год. В то же время владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Наефтеогаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако владельцы облигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в установленный срок, что 26 июля 2022 года привело к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов. После этого "Нафтогаз" сделал владельцам облигаций новое предложение .

Договоренности о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года НАК с инвесторами достигли 31 мая уже в 2023 году, а 26 июня условия такой реструктуризации согласовал Кабинет министров.

Автор:
Светлана Манько