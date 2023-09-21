"Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, осуществив необходимые платежи. Таким образом, компания вышла из дефолта.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября компания выполнила кредитные обязательства перед инвесторами по еврооблигациям.

"Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 дает возможность нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. .

Он добавил, что компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам.

Ранее "Нафтогаз Украины" завершил процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Более 85% владельцев евробондов поддержали предложение компании.

Почему "Нафтогаз" объявил дефолт

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести их погашение на 2026 год. В то же время владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Наефтеогаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако владельцы облигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в установленный срок, что 26 июля 2022 года привело к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов. После этого "Нафтогаз" сделал владельцам облигаций новое предложение .

Договоренности о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года НАК с инвесторами достигли 31 мая уже в 2023 году, а 26 июня условия такой реструктуризации согласовал Кабинет министров.