Кабмін затвердив план реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України схвалив умови реструктуризації єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" з новими термінами погашення. Згідно з узгодженим планом, погашення цих облігацій відбудеться у липні 2022 та листопаді 2026 року. Ці умови були затверджені після успішних переговорів між компанією та її інвесторами.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов висловив свою вдячність уряду в якості акціонера компанії за схвалення умов реструктуризації, які були погоджені з власниками єврооблігацій Нафтогазу. Ця згода підтримує компанію в її зусиллях щодо виконання зобов'язань перед інвесторами. За словами Чернишова, це рішення робить компанію крок ближчою до досягнення цілей.

Очікується, що реструктуризація буде завершена до кінця літа 2023 року. Детальні пропозиції щодо реструктуризації також були схвалені правлінням та наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" запропонував інвесторам новий сценарій реструктуризації боргових зобов’язань компанії за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках ще 11 березня 2023 року.

Додамо, що в серпні 2022 року власники єврооблігацій “Нафтогазу” з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік. Тоді як власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.