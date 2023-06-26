Кабмин утвердил план реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза"

Кабинет Министров Украины одобрил условия реструктуризации еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" с новыми сроками погашения. Согласно согласованному плану погашение этих облигаций состоится в июле 2022 и ноябре 2026 года. Эти условия были утверждены после успешных переговоров между компанией и инвесторами.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев выразил свою благодарность правительству в качестве акционера компании за одобрение условий реструктуризации, согласованных с собственниками еврооблигаций Нафтогаза. Это согласие поддерживает компанию в ее усилиях по выполнению обязательств перед инвесторами. По словам Чернышева, это решение делает компанию шаг ближе к достижению целей.

Ожидается, что реструктуризация будет завершена до конца лета 2023 года. Подробные предложения по реструктуризации также были одобрены правлением и наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" предложил инвесторам новый сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах еще 11 марта 2023 года.

Добавим, что в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.