"Нафтогаз" предложил кредиторам новый сценарий реструктуризации долгов

НАК "Нафтогаз Украины" предложил инвесторам новый сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Восстановление доверия инвесторов является приоритетом для Нафтогаза. Мы продолжаем искать совместное решение по реструктуризации долгов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств основывается на предварительных дискуссиях с кредиторами. В то же время, он учитывает и ограниченные полномасштабной войной финансовые возможности компании, а также рамки по обслуживанию публичных долгов Украины, установленные украинским Правительством, учитывая, что половина государственного бюджета Украины финансируется западными партнерами.

Чернышев добавил, что следующим шагом "Нафтогаза" будет привлечение владельцев еврооблигаций для обсуждения обновленного плана.

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Нафтогаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в срок, 26 июля привело к дефолту компании из двух из трех выпусков евробондов. После этого НАК сделал владельцам облигаций новое предложение.