"Нафтогаз" запропонував кредиторам новий сценарій реструктуризації боргів

НАК "Нафтогаз України" запропонував інвесторам новий сценарій реструктуризації боргових зобов’язань компанії за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках.

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Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Відновлення довіри інвесторів є пріоритетом для Нафтогазу. Ми продовжуємо шукати спільне рішення щодо реструктуризації боргів за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках", -зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов .

За його словами, робочий сценарій реструктуризації боргових зобов’язань ґрунтується на попередніх дискусіях з кредиторами. Водночас він враховує і обмежені повномасштабною війною фінансові можливості компанії, а також рамки щодо обслуговування публічних боргів України, встановлені українським Урядом з огляду на те, що половина державного бюджету України фінансується західними партнерами.

Чернишов додав, що наступним кроком "Нафтогазу" буде залучення власників єврооблігацій для обговорення оновленого плану.

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій “Нафтогазу” з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік. Тоді як власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у строк, що 26 липня призвело до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій нову пропозицію.