Банкрутство Нафтогазу. Експерти б'ють на сполох. Win-win корупція, — Постернак

"Накопичення багатомільярдних заборгованостей Нафтогазом та його дочірніми структурами призведе до неминучого банкрутства монополіста! У ЗМІ злито листування керівництва Укргазвидобування та НАК Нафтогаз, з якого чітко простежується курс Чернишова на зупинку платежів без пояснень та накопичення боргів", — так відреагував експерт Олег Постернак на появу в медіа листування керманича НАК Нафтогазу Чернишова з Укргазвидобуванням, повідомляють “Українські новини”.

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Експерт також зазначив, відносно так званого поняття win-win корупція: "Точно за такою ж схемою зараз доводять до банкрутства Центренерго. В обох процесах простежується нова небезпечна технологія, яку можна назвати "win-win корупція". Контролюючі процеси сили заробляють на відкатах від випущених платежів або збагатяться на розриві активів після банкрутства, залишаючись у виграші у будь-якому випадку".

За словами Постернака, з моменту призначення Олексія Чернишова минуло кілька місяців. Якщо на початку його каденції очікування від нього були стриманими, то останні тижні кредит довіри явно вичерпався. Особливо ситуація загострилася після обрання нових членів наглядової ради. Чернишова критикують за кадрові рішення, лояльність до харківських контрагентів НАКу, зупинку платежів та накопичення багатомільярдної заборгованості. Нові члени наглядової ради поки ніяк не коментують можливе банкрутство Нафтогазу і те що відбувається.

"Точно можна стверджувати, що хтось поки країна зайнята війною розриває енергетику України і планує за безцінь отримати її найцінніші активи. Призначення зручного Чернишова було одним із початкових кроків. Наступний рубіж – банкрутство НАК Нафтогаз, до якого ми наближаємося з дуже високою швидкістю" — прогнозує Постернак.