Банкротство Нафтогаза. Эксперты бьют тревогу. Win-win коррупция, — Постернак

"Накопление многомиллиардных задолженностей Нафтогазом и его дочерними структурами приведет к неизбежному банкротству монополиста! В СМИ слита переписка руководства Укргаздобычи и НАК Нафтогаз, с которой четко прослеживается курс Чернышева на остановку платежей без объяснений и накопления долгов", — так отреагировал эксперт Олег Постернак на появление в медиа переписки руководителя НАК Нафтогаза Чернышева с Укргаздобычей, сообщают “Українські новини”.

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Эксперт также отметил, что относительно так называемого понятия win-win коррупция: "Точно по такой же схеме сейчас доводят до банкротства Центрэнерго. В обоих процессах прослеживается новая опасная технология, которую можно назвать "win-win коррупция". Контролирующие процессы силы зарабатывают на откатах от выпущенных платежей или обогатятся на разрыве активов после банкротства, оставаясь в выигрыше в любом случае".

По словам Постернака, с момента назначения Алексея Чернышева прошло несколько месяцев. Если в начале его каденции ожидания от него были сдержанными, то в последние недели кредит доверия явно иссяк. Особенно ситуация обострилась после избрания новых членов наблюдательного совета. Чернышева критикуют за кадровые решения, лояльность к харьковским контрагентам НАКа, остановку платежей и накопление многомиллиардной задолженности. Новые члены наблюдательного совета пока никак не комментируют возможное банкротство Нефтегаза и происходящее.

"Точно можно утверждать, что кто пока страна занята войной, некто разрывает энергетику Украины и планирует за бесценок получить ее самые ценные активы. Назначение удобного Чернышева было одним из начальных шагов. Следующий рубеж - банкротство НАК Нафтогаз, к которому мы приближаемся с очень высокой скоростью" - прогнозирует Постернак.