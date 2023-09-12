"Нафтогаз" определили поставщиком "последней надежды" до конца военного положения

Компания "Нафтогаз Украины" снова будет поставщиком газа "последней надежды". Соответствующее решение 12 сентября принял Кабинет министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Он отметил, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" определили поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

Такая норма будет действовать на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Что такое поставщик "последней надежды"?

Поставщик последней надежды (ППН) – это компания, которая обязана в течение 60 дней предоставлять газ потребителю, если он останется без поставщика. Такая фирма должна обладать определенным резервом топлива, персоналом и средствами для осуществления соответствующей деятельности.

"Нафтогаз" победил в конкурсе на поставщика "последней надежды" в июле 2020 года. В качестве ППН компания поставила газ более чем 9 миллионам домохозяйств, а также почти 8 тысячам небытовых потребителей.

Однако в июле 2023 года истек установленный законом трехлетний срок, в течение которого гарантировалось соответствующее газоснабжение, поэтому "Нафтогаз" прекратил выполнять функцию и обязанности ППН.

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