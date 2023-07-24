В Украине больше нет поставщика газа "последней надежды": что произошло

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" сообщила, что прекратила выполнять функцию и обязанности "поставщика последней надежды" для потребителей, оставшихся без своего поставщика.

Как напоминают в компании, согласно распоряжению Кабинета министров №917 от 22 июля 2020 года, она как победитель соответствующего конкурса должна была выполнять эту роль в течение трех лет. Собственно, этот срок для "поставщика последней надежды" установлен и в статье 15 закона о рынке природного газа.

Таким образом, как отмечается, учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля у ООО "ГК "Нафтогаз Украины" отсутствуют основания и техническая возможность обеспечить потребителей "поставщика последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки.

"За последние три года общество как поставщик "последней надежды" поставило газ более 9 миллионам домохозяйств, а также почти 8 тысячам небытовых потребителей, среди которых, в частности, предприятия теплокоммунэнерго, а также выполняющие жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности", - указывают в ГК "Нафтогаз".

Там уверяют, что "осознавая свою особую стратегическую миссию" и большую социальную ответственность, компания должным образом выполнила взятые на себя обязанности по надежной и непрерывной поставке природного газа потребителям и "остается надежным поставщиком газа по всем своим договорам".

Отметим, что ни правительство, ни Министерство энергетики или акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" не комментировали сложившуюся ситуацию. Впрочем, как отметил бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которым полностью владеют МГУ, Сергей Макогон, это грозит накоплением многомиллиардных долгов перед ОГТСУ и газоснабжающими компаниями.

"Непонятно, что будет дальше… Опять все несанкционированные отборы газа из-за небалансов упадут на ОГТСУ? При существующем запрете на отключение потребителей отсутствие "поставщика последней надежды" чревато накоплением многомиллиардных долгов перед ОГТС и облгазами", - указал он.

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