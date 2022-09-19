Наглядова рада "Магістральних газопроводів" звільнила голову Оператора ГТС Макогона

Наглядова рада “Магістральних газопроводів України” 16 вересня звільнила голову Оператора газотранспортної системи Сергія Макогона. Про це на Facebook написав сам Макогон.

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"Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1. Поки не зрозумів з яких причин. Не знаю, що це? Диверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії - остання спроба заблокувати реформу корпоративного управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу", - написав він.

За словами звільненого чиновника, такі дії суперечать реформі корпоративного управління Оператора ГТС, котру схвалили Європейський союз та Секретаріат Енергетичного співтовариства, та котра передбачає створення наглядової ради самого Оператора ГТС, та відбір правління компанії вже цією наглядовою радою.

"МГУ має бути ліквідована як зайва ланка управління. Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства Енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, державна компанія "Магістральні газопроводи України" оголосила тендер на закупівлю послуг із відбору претендентів на посаду генерального директора Оператора газотранспортної системи. Тендер було оголошено 25 серпня, кінцевий термін подання пропозицій – 5 вересня. Очікувана вартість закупівлі послуг 1,686 млн гривень.

На цей тендер подала заявки лише одна компанія "Уорд Хауел Україна", запропонувавши ціну в 900 тисяч гривен. Через відсутність інших заявок тендер був скасований.

Зазначимо, що наприкінці липня та першій половині серпня Кабмін та Міненерго робили спроби змінити чинного голову оператора ГТС Сергія Макогона. Так, 29 липня Кабмін хотів призначити на цю посаду колишнього голову "Укртрансгазу" Андрія Хоменка, а 15 серпня Міненерго намагалося затвердити на чолі "Оператора ГТС" Миколу Колесника. Однак в обох випадках наглядова рада відмовилася затверджувати на чолі держкомпанії зазначених кандидатів.