"Магістральні газопроводи" оголосили тендер на послуги щодо відбору претендентів на посаду гендиректора Оператора ГТС

Державна компанія "Магістральні газопроводи України" оголосила тендер на закупівлю послуг із відбору претендентів на посаду генерального директора Оператора газотранспортної системи. Відповідний тендер розміщено на порталі публічних закупівель ProZorro.

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Тендер було оголошено 25 серпня, кінцевий термін подання пропозицій – 5 вересня. Очікувана вартість закупівлі послуг 1,686 млн. гривень.

За умовами тендеру, переможець повинен буде оголосити конкурс з відбору претендентів, провести первинну перевірку кандидатів, організувати кандидатам співбесіду зі спостережною радою, а потім допомогти спостережній раді визначити фіналістів конкурсу.

Зазначимо, що наприкінці липня та першій половині серпня Кабмін та Міненерго робили спроби змінити чинного голову оператора ГТС Сергія Макогона. Так, 29 липня Кабмін хотів призначити на цю посаду колишнього голову "Укртрансгазу" Андрія Хоменка, а 15 серпня Міненерго намагалося затвердити на чолі "Оператора ГТС" Миколу Колесника. Однак в обох випадках наглядова рада відмовилася затверджувати на чолі держкомпанії зазначених кандидатів.