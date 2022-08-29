"Магистральные газопроводы" объявили тендер на услуги по отбору претендентов на должность гендиректора Оператора ГТС

Государственная компания “Магистральные газопроводы Украины” объявила тендер на закупку услуг по отбору претендентов на должность генерального директора Оператора газотранспортной системы. Соответствующий тендер размещен на портале публичных закупок ProZorro.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Тендер был объявлен 25 августа, конечный срок подачи предложений - 5 сентября. Ожидаемая стоимость закупки услуг 1,686 млн гривен.

По условиям тендера, победитель должен будет объявить конкурс по отбору претендентов, провести первичную провернку кандидатов, организовать кандидатам собеседование с наблюдательным советом, а после помочь набсовету определить финалистов конкурса.

Отметим, что в конце июля и первой половине августа Кабмин и Минэнерго предпринимали попытки сменить действующего главу оператора ГТС Сергея Макогона. Так, 29 июля Кабмин хотел назначить на эту должность бывшего главу "Укртрансгаза" Андрея Хоменко, а 15 августа Минэнерго пыталось утвердить во главе "Оператора ГТС" Николая Колесника. Однако в обоих случаях набсовет отказался утверждать во главе госкомпании указанных кандидатов.