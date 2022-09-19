Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов" уволил главу Оператора ГТС Макогона

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" 16 сентября уволил главу Оператора газотранспортной системы Сергея Макогона. Об этом на Facebook написал сам Макогон.

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"Находясь в командировке неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. 4 голоса против 1. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОЗУ? Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса», – написал он.

По словам уволенного чиновника, такие действия противоречат реформе корпоративного управления Оператора ГТС, одобренной Европейским союзом и Секретариатом Энергетического сообщества, предусматривающим создание наблюдательного совета самого Оператора ГТС, и отбор правления компании уже этим наблюдательным советом.

"МГУ должно быть ликвидировано как лишнее звено управления. Конечно, это происходит при неформальной поддержке Министерства Энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ. В любом случае это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны"., – отметил Макогон.

Напомним, что государственная компания "Магистральные газопроводы Украины" объявила тендер на закупку услуг по отбору претендентов на должность генерального директора Оператора газотранспортной системы. Тендер был объявлен 25 августа, конечный срок подачи предложений – 5 сентября. Ожидаемая стоимость закупки услуг 1,686 млн. гривен.

На этот тендер подала заявки только одна компания "Уорд Хауэлл Украина", предложив цену в 900 тысяч гривен. Из-за отсутствия других заявок тендер был отменен.

Отметим, что в конце июля и первой половине августа Кабмин и Минэнерго предпринимали попытки сменить действующего главу оператора ГТС Сергея Макогона. Так, 29 июля Кабмин хотел назначить на эту должность бывшего главу "Укртрансгаза" Андрея Хоменко, а 15 августа Минэнерго пыталось утвердить во главе "Оператора ГТС" Николая Колесника. Однако в обоих случаях наблюдательный совет отказался утверждать во главе госкомпании указанных кандидатов.