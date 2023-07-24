В Україні більше немає постачальника газу "останньої надії": що сталося

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що припинила виконувати функцію та обов’язки "постачальника останньої надії" для споживачів, які залишилися без свого постачальника.

Як нагадують в компанії, згідно розпорядження Кабінету міністрів №917 від 22 липня 2020 року, вона як переможець відповідного конкурсу мала виконувати цю роль протягом трьох років. Власне, цей строк для "постачальника останньої надії" встановлено й у статті 15 закону про ринок природного газу.

Таким чином, як зазначається, зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня у ТОВ "ГК "Нафтогаз України" відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів "постачальника останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування.

"Протягом останніх трьох років товариство як постачальник "останньої надії" поставило газ понад 9 мільйонам домогосподарств, а також майже 8 тисячам непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності і продовольчої безпеки", - вказують у ГК "Нафтогаз".

Там запевняють, що "усвідомлюючи свою особливу стратегічну місію" та велику соціальну відповідальність, компанія належним чином виконала взяті на себе обов’язки щодо надійного та безперервного постачання природного газу споживачам і "залишається надійним постачальником газу за всіма своїми договорами".

Зазначимо, що наразі ані уряд, ані Міністерство енергетики чи акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України" не коментували ситуацію, що скалалася. Втім, як зазначив колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", яким повністю володіють МГУ, Сергій Макогон, це загрожує накопиченням багатомільярдних боргів перед ОГТСУ та газопостачальними компаніями.

"Незрозуміло, що буде далі… Знову всі несанкціоновані відбори газу через небаланси впадуть на ОГТСУ? При існуючий забороні на відключення споживачів відсутність "постачальника останньої надії" загрожує накопиченням багатомільярдних боргів перед ОГТСУ та облгазами", - вказав він.

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