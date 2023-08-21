"Нафтогаз" аннулировал миллионные премии руководству трех облгазов, подконтрольных ранее Фирташу

Правление Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" решило отменить 44,7 миллиона гривен премиальных выплат руководству трех компаний, входивших в орбиту "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа.

Как сообщается в сообщении группы "Нафтогаз", это "Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Хмельницкгаз", руководство которых было заменено после перехода в состав группы 15 августа.

В "Нафтогазе" указывают, что задача нового менеджмента - налаживание бесперебойной работы, рациональное использование энергоресурса, соблюдение высокой финансовой дисциплины и прекращение процесса образования долгов.

По результатам же инициированной новым руководством проверки финансовой отчетности указанных облгазов 18 августа было решено аннулировать предыдущие решения наблюдательных советов, согласно которым уволенным главам и членам правления этих обществ насчитали в мае 2023 года необоснованные премии.

"Все вышеупомянутые компании задекларировали убыточность: они имеют дебиторскую задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах, что делает премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные - свидетельствующими о служебных злоупотреблениях экс-руководителей этих компаний", - отмечают в НАК.

Напомним, что в мае Служба безопасности Украины сообщила Фирташу, двум руководителям РГК, руководителю компании "Йе Энергия" и пяти главам облгазов о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и отмывании имущества, полученного преступным путем.

Впоследствии подозрения по этому делу получили руководители еще двух компаний, а затем еще трех. Речь идет о "Закарпатгазе", "Хмельницкгазе", "Винницагазе", "Львовгазе", "Днепропетровскгазе", "Ивано-Франковскгазе" и "Сумыгазе", а также "Волыньгазе", "Криворожгазе" и "Черниговгазе".

По данным следствия, подконтрольные Фирташу облгазы покупали газ у подконтрольной ему компании, но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема топлива. Дефицит же покрывался за счет того, что топливо изымалось из газотранспортной системы Украины. При этом государственный оператор украинской ГТС получил в среднем лишь 30% стоимости отобранного газа.