Трем руководителям облгазов Фирташа сообщили о подозрении в масштабном хищении газа

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему газовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на этот раз задокументирована преступная деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", которые также причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

"Эти компании фактически контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания" (РГК, аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины", - отметили в СБУ.

По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Таким образом, на основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, в целом объявлено о подозрении уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему: должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку газа.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

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