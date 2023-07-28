"Нафтогаз" вийшов з дефолту за єврооблігаціями: власники підтримали їхню реструктуризацію

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила про завершення процесу офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року. Зазначається, що понад 85% власників євробондів підтримали пропозицію компанії.

"Нафтогаз виходить із дефолту відносно євробондів. Переконлива кількість інвесторів підтримала пропозиції, над якими ми працювали разом понад півроку. Реструктуризація євробондів дозволить покращити стан ліквідності нашої групи компаній та вивести на новий рівень співпрацю з міжнародними партнерами", – прокоментував голова правління НАК Олексій Чернишов.

Він також підкреслив, що досягнення цього результату було одним із його пріоритетів із перших днів на посаді, а пришвидшити результат вдалося завдяки фінансовим радникам – компаніям Lazard, Freshfields і Aequo.

Як зазначають у "Нафтогазі", фактичний вихід з дефолту відбудеться вже найближчим часом – після завершення усіх технічних процедур та проведення розрахунків.

Чому "Нафтогаз" оголосив дефолт

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій "Нафтогазу" з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести їх погашення на 2026 рік. Натомість власники євробондів з погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники облігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у визначений строк, що 26 липня 2022 року призвело до дефолту НАК по двом з трьох випусків євробондів. Після цього "Нафтогаз" зробив власникам облігацій нову пропозицію.

Домовленостей щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року НАК з інвесторами досягли 31 травня вже 2023 року, а 26 червня умови такої реструктуризації погодив Кабінет міністрів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com