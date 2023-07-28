"Нафтогаз" вышел из дефолта по еврооблигациям: владельцы поддержали их реструктуризацию

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о завершении процесса официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Отмечается, что более 85% владельцев евробондов поддержали предложение компании.

"Нафтогаз" выходит из дефолта в отношении евробондов. Убедительное количество инвесторов поддержало предложения, над которыми мы работали вместе более полугода. Реструктуризация евробондов позволит улучшить состояние ликвидности нашей группы компаний и вывести на новый уровень сотрудничество с международными партнерами", – прокомментировал глава правления НАК Алексей Чернышов.

Он также подчеркнул, что достижение этого результата было одним из его приоритетов с первых дней в должности, а ускорить результат удалось благодаря финансовым советникам – компаниям Lazard, Freshfields и Aequo.

Как отмечают в "Нафтогазе", фактический выход из дефолта состоится уже в ближайшее время – после завершения всех технических процедур и проведения расчетов.

Почему "Нафтогаз" объявил дефолт

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести их погашение на 2026 год. В то же время владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Нафтогаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако владельцы облигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в установленный срок, что 26 июля 2022 года привело к дефолту НАК по двум из трех выпусков евробондов. После этого "Нафтогаз" сделал владельцам облигаций новое предложение.

Договоренности о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года НАК с инвесторами достигли 31 мая уже 2023 года, а 26 июня условия такой реструктуризации согласовал Кабинет министров.

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