Больше некому. Почему Кабмин должен продлить для "Нафтогаза" функцию поставщика "последней надежды"

22 июля для "Нафтогаза" истек срок функций и полномочий поставщика "последней надежды". В 2022 году в Нафтогаз в качестве ПОН попали около 9 млн украинских домохозяйств, так как газсбыты в их областях не смогли договориться с "Нафтогазом". Скорее всего, обычные потребители будут платить за газ “Нафтогазу”, но бюджетные организации, похоже, зависли в воздухе.

Поставщиком "последней надежды" (ПОН) является компания, выполняющая на рынке функцию страхователя. Если на рынке есть проблемный поставщик природного газа, который не может выполнять свои обязанности перед клиентами, ПОН должен подхватить клиентов этого поставщика, чтобы они в критический момент не остались без газа. ПОН должен два месяца поставлять газ таким клиентам, пока они не найдут себе надежного поставщика.

С 2020 года роль поставщика последней надежды на основании результатов конкурса была возложена на Нафтогаз на три года. А 22 июля 2023 года срок этих обязанностей у "Нафтогаза" истек . Таким образом, поставщика "последней надежды", который поставлял газ в бюджетные учреждения, среди которых школы, больницы и воинские части, сейчас нет.

В мае 2022 года 8,8 млн бытовых потребителей газа попали в ПОН. Ранее эти потребители обслуживались поставщиками, работавшими под брендом Твой Газзбут, но эти поставщики не смогли договориться с Нафтогазом о закупке газа. Как правило цена газа в ПОН выше рыночной и это должно стимулировать клиента искать себе стабильного поставщика. Однако бытовым потребителям оказавшимся в ПОН "Нафтогаз" поставлял голубое топливо по льготной цене 7,96 грн за куб. м. Сейчас поставщика у этих потребителей нет, но отключить их также нельзя, поскольку действует мораторий на прекращение поставок коммунальных услуг.

В то же время именно на ПОН Правительство еще в марте 2022 года возложило спецобязанность поставлять газ небытовым потребителям, выполняющим жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства. Таким образом, отказаться без поставщика последней надежды рынок газа, вернее то, что из него осталось, не может, а кроме “Нафтогаза” выполнять эту функцию больше некому.

Бытовые потребители скорее всего будут платить за газ "Нафтогазу"

Аналитик DiXi Group Андрей Урста говорит, что в соответствии с действующим Порядком проведения конкурса на поставщика последней надежды, действующий поставщик последней надежды (ПОН) должен был уведомить Кабмин о прекращении осуществления своих функций за четыре месяца до такого прекращения.

“Сообщил ли ГК “Нафтогаз” Кабмин неизвестно. Соответственно, непонятно на чьей стороне ответственность. Если же Кабмин был надлежащим образом поставлен в известность о завершении выполнения ГК "Нафтогаз" своих функций, он должен был в надлежащие сроки объявить и провести конкурс на нового поставщика последней надежды на ближайшие три года", - говорит Урста.

Эксперт отмечает, что вряд ли по новому конкурсу была бы отобрана компания, не входящая в группу "Нафтогаз", ведь к участникам конкурса выдвигаются квалификационные требования иметь в ПХГ объем газа (или эквивалентную денежную сумму), равный максимальному месячному объему потребления всеми потребителями в течение отопительного сезона/2002. Поэтому сомнительно, что в Украине есть другая компания, которая могла бы соответствовать этому критерию, кроме как компании Группы "Нефтегаза".

Другой проблемой является 9 млн потребителей оставшихся без поставщика газа, исполнявшего социальную роль.

“Предугадать точные последствия этой ситуации - трудно. Прекращение осуществления функций ПОНа со стороны "Нафтогаза" не приведет к прекращению поставок вышеупомянутым 9 миллионам бытовых потребителей, ведь в Украине действует мораторий на прекращение предоставления населению коммунальных услуг. Кроме того, такое отключение имело бы тяжелые социальные последствия, на которые государство не пойдет», – говорит эксперт.

Урста считает, что Кабмину и НКРЭКУ придется найти очень быстрое решение проблемы и найти поставщика для этих потребителей. И здесь есть несколько вариантов.

Первый – провести новый конкурс на ПОНа, что займет определенное время. За это время потребители без поставщика будут потреблять газ, который может учитываться оператором ГТС как несанкционированные отборы. Однако непонятно кто будет нести финансовую ответственность за эти несанкционированные отборы в условиях отсутствия поставщика. Это несет риски дополнительной финансовой нагрузки на оператора ГТС и операторов ГРМ.

Второе - Правительство также может попытаться в директивном порядке продлить срок действий уже избранного ПОНа ("Нафтогаза") на срок более трех лет. Однако это решение потребует внесения Верховной Радой изменений в Закон Украины "О рынке природного газа".

Третий – в чрезвычайном порядке передать этих потребителей новому постоянному поставщику. Если какая-нибудь компания и сможет одновременно быстро принять 9 миллионов потребителей, то это только "Нафтогаз" или какая-то из его дочерних компаний. Разница будет лишь в том, что в случае такой передачи "Нефтегаз" станет уже постоянным поставщиком упоминавшихся 9 млн потребителей, а не поставщиком последней надежды, которым он был до этого.

Нафтогаз использовал функцию ПОН для монополизации рынка

“Назначение этого поставщика “последней надежды” в рыночных условиях для того, чтобы он продавал газ в рыночной цене и мотивировал потребителя найти себе нормального поставщика. А у нас поставщиком последней надежды был "Нефтегаз", который давал для физлиц такую же цену как и "Нефтегаз-трейдинг". Это был инструмент, чтобы перетаскивать к себе бытовых потребителей вылетавших из обанкротившихся поставщиков ранее в 2021 году и в 2022 году», - рассказал один из участников газового рынка.

По его словам, для обычных потребителей почти ничего не изменится. Эти потребители перешли в "Нафтогаз" еще в июне прошлого года задним числом с 1 мая . А вот юридическим лицам, получавшим газ в ПОН, нужно будет найти потребителя.

Собеседник говорит, что в отличие от бытовых потребителей юридическим лицам, которые попадали на ПОН, устанавливали цену с привязкой к реверсу из Словакии плюс 20% премии. В целом газ в ПОН кроме предприятий оказавшихся без газа из-за ненадежности своего поставщика есть еще много бюджетных учреждений, таких как школы, детские сады, больницы и воинские части.

“Возможно, “небалансы” повесят на Оператора ГТС, поскольку технически больше некому отвечать за поставку газа таким потребителям. Они балансируют газовый рынок и могут посылать платежи за балансировку. Хотя я думаю, что Правительство продолжит функцию ПОН для "Нафтогаза", - говорит источник.

Рынок газа монополизирован и выполнять функцию ПОН больше некому

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что функцию ПОН для "Нафтогаза" вскоре продолжат, а краткосрочное отсутствие поставщика "последней надежды" не вызовет больших проблем.

“Последствий не будет. "Нафтогаз" станет еще раз поставщиком "последней надежды", поскольку больше некому им быть. Рынок же монополизирован, поэтому я не думаю, что решение может быть каким-то другим. Не продлили полномочия, потому что забыли. Низкий уровень исполнительской дисциплины привел к тому, что не был продлен срок полномочий. Из-за отсутствия ПОН могут быть исключительно бюрократические проблемы. Кроме того, мы же видим, что еще не пришел срок, когда нужно платить за газ”, - говорит Рябцев.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что "Нефтегаз" уже вероятно не способен выполнять функцию поставщика "последней надежды", потому что у компании уже достаточно много долгов. А ПОН снабжал газ как правило тем, кто не может расплатиться: государственным шахтам, больницам, водоканалам, школам и т.д.

“Если у Нафтогаза нет возможностей выполнять эти функции. Кто будет выполнять их? Кто-то в Правительстве же думал об этом решении и новом механизме, который будет действовать вместо ПОН? Если его просто не будет неплатежеспособные учреждения и предприятия просто не будут получать газ и это может повлечь за собой проблемы в отдельных регионах”, - говорит Омельченко.

Вместе с этим эксперт отмечает, что сам "Нафтогаз" в последнее время монополизирует рынок, принимая под контроль облгазы. Но вместе с этим долги компаний не уменьшаются.

“Монополизация рынка ни к чему хорошему не приводила. Поэтому если Правительство взяло на себя ответственность передать рынок природного газа "Нафтогазу", то оно должно взять на себя ответственность за то, что на этом рынке происходит", - говорит Омельченко.