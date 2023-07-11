"Нафтогаз" отчитался о прибыли в I квартале после значительного убытка годом ранее

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" закончила I квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 7,7 миллиарда гривен. Как говорится в сообщении НАК, это стало значительным результатом, учитывая, что за аналогичный период в прошлом году она получила чистый убыток в сумме 24,6 миллиарда гривен.

Согласно данным, отраженным в консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за январь-март, консолидированная операционная прибыль группы составила 3,4 миллиарда гривен.

В аналогичном же периоде 2022 года был зафиксирован операционный убыток в 57 миллиарда гривен. Отчетность также свидетельствует, что чистую операционную прибыль по результатам января-марта текущего года показали и основные отчетные сегменты группы.

"Получение операционной прибыли – важный показатель постоянства бизнеса. Это значительное достижение, учитывая войну и те стартовые позиции, с которых мы начинали работу", – подчеркнул глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.

Группе удалось также значительно улучшить консолидированный финансовый результат. Так, ее чистый убыток в I квартале 2023 года составил 1,4 миллиарда гривен, в то время как годом ранее он достиг 57,6 миллиарда гривен.

В течение января-марта 2023 года в сводный бюджет Украины предприятиями группы "Нафтогаз" было уплачено налогов на 26 миллиардов гривен, что составляет более 7% всех налоговых поступлений государства за соответствующий период.

При этом отмечается, что в апреле группа успешно завершила отопительный сезон 2022/2023 годов в условиях возложения на "Нафтогаз" спецобязанностей по обеспечению льготных тарифов для населения, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.

"Более того, даже без дополнительной поддержки группа не только удерживает, но и увеличивает добычу украинского газа в условиях войны", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Напомним, что в 2023 году "Нафтогаз" планирует добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. Отметим, что в июне входящая в состав группы компания "Укргаздобыча" успешно ввела в эксплуатацию три высокопроизводительных скважины, которые должны обеспечить добычу 425 тысяч кубометров газа в сутки.