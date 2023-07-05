"Нафтогаз" запустил в работу три высокопроизводительных скважины

Входящее в состав Группы Нафтогаз предприятие "Укргаздобыча" в течение июня успешно ввело в эксплуатацию три высокопроизводительных скважины, которые суммарно обеспечивают добычу газа на уровне 425 тысяч кубических метров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно сообщению, две новые скважины "Укргаздобыча" пробурили на старом месторождении, а третья заработала после капитального ремонта.

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев рассказал, что даже несмотря на войну, добыча газа активно продолжается. Украина продолжает развивать эту отрасль и привлекает современные технологические подходы.

"Это очень хороший результат, который стал возможным благодаря глубокому анализу разработки и использованию построенной 3D-модели. Такие современные подходы позволили суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 млн куб. м", – сказал Чернышев.

Что касается отремонтированной скважины, то она работает на месторождении почти 30 лет. До ремонта добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на новый горизонт скважина увеличила объемы добычи в десятки раз.

Всего за первое полугодие 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с общей добычей более 100 тыс. куб. м в день каждая.

И.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев сообщил, что четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в день.

"Это те показатели, которые постепенно приближают нас к поставленным целям – увеличение добычи газа", - отметил он.

Напомним, в начале июня "Укргаздобыча" успешно завершила бурение и ввод в эксплуатацию еще одной мощной скважины на востоке Украины. Она будет обеспечивать дополнительные 230 тысяч кубических метров природного газа каждый день.