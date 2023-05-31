"Нафтогаз" договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов

НАК "Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами по реструктуризации двух выпусков еврооблигаций с погашением со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.

Об этом 31 мая в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев по результатам встречи с держателями еврооблигаций.

Реструктуризация должна завершиться к концу июля 2023 года. Подробные предложения по реструктуризации были одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В дальнейшем соответствующие предложения подлежат одобрению правительством как акционером.

"Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний", - отметил Чернышев.

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

Компания предлагала несколько офертов, но обладатели еврооблигаций все отклонили тогда. В то же время Кабмин запретил производить оплату в срок, из-за чего 26 июля произошел дефолт компании из двух из трех выпусков евробондов. В марте 2023 года " Нафтогаз" предложил кредиторам новый сценарий реструктуризации долгов.

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