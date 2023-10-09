Коболев стал советником президента Молдовы и помогает в аудите долгов перед "Газпромом"

Бывший глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что является советником президента Молдовы Майи Санду и участвует в процессе аудита задолженности этой страны перед российским "Газпромом". Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины 6 октября.

"Будучи советником президента Молдовы, я помогаю этой стране завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом" и фактически снять газовую "удавку", - сказал экс-глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, его существующий статус ограничивает возможность помогать команде в этом вопросе. Суд же тогда продлил ему срок действия меры пресечения еще на один месяц.

Экс-глава НАК, напомним, находится на свободе под личным обязательством: недавно ВАКС решил уменьшить сумму залога с 229 миллионов до фактически внесенных 107 миллионов гривен и снять с него электронный браслет.

В чем подозревают Коболева

Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении 19 января. По данным следствия, в мае 2018 года тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему был выплачен почти 261 миллион гривен.

Эти выплаты "за экстраординарные достижения" существенно превышали нормативно определенные размеры таких выплат (а именно 37,48 миллиона гривен). К тому же за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 миллиона гривен.

В общей сложности в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет "Нафтогаза" более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева. 1 марта Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен). В то же время Коболев определенную сумму, как отмечено выше, в полном объеме так и не внес. 14 марта суд несколько ужесточил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет контроля. Впоследствии обязательство продлили, но в конце сентября отменили.

Отметим также, что 12 апреля ВАКС отказался продлить срок расследования дела, который должен был завершиться 19 апреля. НАБУ подавало повторное ходатайство о продлении следствия, которое суд, однако, оставил без рассмотрения.

Спор Молдовы с "Газпромом"

"Газпром" считает, что задолженность Молдовы за газ составляет 709 миллионов долларов, из которых непосредственно долг - 433 миллиона, а остальное - пеня за просрочку платежей.

В августе 2022 года Молдова заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma (она обеспечивает сопровождение арбитражных производств "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" с 2014 года) и Forensic Risk Alliance &Co. Аудиторы не подтвердили долг, на котором настаивает "Газпром".

По словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, большая часть долга не подтверждена или неисполнима, и правительство страны готово оплатить лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же с утверждениями молдавской стороны категорически не согласен.