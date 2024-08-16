Бывшая подчиненная Коболева пытается через суд взыскать 10 млн грн

Бывшая гендиректор АО "Укргаздобыча" Елена Кобец (до 2020 г. – главная юрист УГВ) обратилась в Деснянский районный суд г. Чернигова с иском к бывшему работодателю, в котором требует выплатить ей выходное пособие в сумме 10,2 млн грн.

Об этом сообщает nefterynok.info, ссылаясь на реестр судебных решений Украины.

Отмечается, что в иске Кобец просила взыскать с АО "Укргаздобыча" в ее пользу задолженность по выплате заработной платы в сумме 6,8 млн. грн. и выходное пособие в сумме 10,2 млн. грн.

Однако постановлением судьи от 19 июля 2024 данное исковое заявление не удовлетворили.

Постановлением судьи от 24.07.2024 было принято исковое заявление к рассмотрению в порядке общего искового производства и открыто производство по делу и назначено подготовительное заседание.

По постановлению судьи от 12.08.2024 суд предложил ответчику по встречному иску в течение 15 дней со дня вручения данного определения подать отзыв на исковое заявление и все доказательства, подтверждающие возражение против иска.

Как пишет издание, Елена Кобец получала два года высокую заработную плату, несмотря на отстранение ее решением Кабмина в мае 2022 г.

"В последний день работы главы "Нефтегаза" Андрея Коболева 28 апреля 2022 г. УГВ подписала с Кобец документ, согласно которому уволить ее было гораздо дороже для компании, чем продолжать платить ей как топ-менеджеру госкомпании", — сообщил собеседник издания.

По информации издания после УГВ Кобец вернулась в Чернигов, где уже несколько лет главой Черниговской ОВА является бывший сотрудник УГВ — Вячеслав Чаус (при руководстве УГО Олега Прохоренко — Чаус занимал должность заместителя гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча") и вернулась к юридической практике в адвокатском объединении "Лигал Айкью Груп".

Напомним, за премиями и недополученными вознаграждениями в суд пошли многие топ-менеджеры госкомпаний из сферы нефтегазодобычи, руководившие направлениями во времена Андрея Коболева. В частности, экс-гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, Юрий Колбушкин из "Нефтегаза Украины", Александр Потернак из "Укргаздобычи".

А сам председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обвинен в злоупотреблении своим служебным положением, в том числе в неправомерной выплате себе премий более чем на 229 млн грн.

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