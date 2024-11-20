Ексголові "Нафтогазу" Коболєву дозволили виїхати за кордон: його обвинувачують у заволодінні 229 млн грн премії

Вищий антикорупційний суд не продовжив строку дії обов’язків, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229 млн грн премії, а натомість надав йому дозвіл на виїзд за кордон.

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Про це повідомляє Центр протидії корупції, посилаючись на відповідь Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що Коболєв отримав дозвіл від суду на виїзд за кордон з 4 до 25 листопада.

Строк дії обов’язків, покладених на Коболєва, спливав 12 листопада. Він мав повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

Повідомляється, що прокурор САП звернувся до ВАКС із клопотання про продовження цих обов’язків за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.

Сам Коболєв повідомив, що наразі перебуває у Києві та не пропустив жодного судового засідання і на наступне, яке заплановане на 26 листопада, зʼявиться "як завжди особисто".

"Попри завершення моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався)", — підкреслив колишній очільник "Нафтогазу".

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру 19 січня 2023 року. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" в декілька разів перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Таким чином, загалом у 2018 році обвинуваченому, як вважає слідство, незаконно було виплачено коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство вважає, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки, для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

23 січня 2023 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши експосадовця під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня 2023 року суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували. 30 листопада 2023 року справу проти Коболєва передали до суду.