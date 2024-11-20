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Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву суд разрешил выехать за границу: его обвиняют в завладении 229 млн грн премии
Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в завладении 229 млн грн премии, а предоставил ему разрешение на выезд за границу.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, ссылаясь на ответ Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что Коболев получил разрешение от суда на выезд за границу с 4 по 25 ноября.
Срок действия обязанностей, возложенных на Коболева, истек 12 ноября. Он должен был сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать паспорта для выезда за границу.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что прокурор САП обратился в ВАКС по ходатайству о продлении этих обязанностей за 12 дней до истечения срока. Однако судебные заседания 5 и 8 ноября, на которых должны рассмотреть это ходатайство, сняли с рассмотрения.
Сам Коболев сообщил, что сейчас находится в Киеве и не пропустил ни одного судебного заседания и на следующее, которое запланировано на 26 ноября, появится "как всегда лично".
"Несмотря на завершение моих обязанностей, убегать никуда не буду (как бы кто-то сильно на это не надеялся)", — подчеркнул бывший глава "Нафтогаза".
В чем обвиняют Коболева
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении 19 января 2023 года. По данным следствия, в мае 2018 тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему было выплачено почти 261 миллион гривен.
Эти выплаты "за экстраординарные достижения" в несколько раз превышали нормативно определенные размеры таких выплат (а именно 37,48 миллиона гривен). К тому же за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 миллиона гривен.
Таким образом, в общей сложности в 2018 году обвиняемому, как считает следствие, незаконно было выплачено за счет "Нафтогаза" более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).
Следствие считает, что Коболев совершил злоупотребление служебным положением, поскольку для руководителей госпредприятий установлен предельный размер премирования в 36 должностных окладов в год.
23 января 2023 года ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева, но позже Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, отпустив под залог в 229 миллионов гривен, то есть сумму, завладение которой ему инкриминировано.
14 марта 2023 года суд несколько усилил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет. В дальнейшем действие этого ограничения неоднократно продолжали, пока в сентябре не отменили. 30 ноября 2023 дело против Коболева передали в суд.