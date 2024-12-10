АМКУ оштрафовал две компании на 4,9 млн грн: какая причина

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины установила, что ООО "ДСЗ" и ЧП "Никопольгазстрой" совершили антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов тендера по реконструкции мягкой кровли под шатровую крышу с утеплением фасадов главного корпуса КЗ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Отмечается, что закупка была произведена Департаментом капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации в 2019 году, ожидаемой стоимостью более 14 млн грн.

В ходе рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ выявила совокупность обстоятельств, подтверждающих нарушение со стороны указанных хозяйствующих субъектов и устранение конкуренции между ними при участии в указанных торгах. Кроме того, были установлены факты, указывающие на совместные и скоординированные действия обществ при подготовке и проведении торгов.

ООО "ДСЗ" и ЧП "Никопольгазстрой" наложены штрафы на общую сумму 4 млн 914 тыс. 100 грн.

Что известно о компаниях

ООО "ДСЗ"

Юридическое лицо ООО "ДСЗ", код ЕГРПОУ 34914426, было зарегистрировано в 2007 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 2 млн. 140 тыс. грн.

Основной вид деятельности – строительство дорог и автострад.

Уполномоченным лицом юридического лица ООО "ДСЗ" является Концур Виктория Петровна.

ЧП "Никопольгазстрой"

Юридическое лицо ЧП "Никопольгазстрой" код ЕГРПОУ 19098154, было зарегистрировано в 2010 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 27 тыс. 27 грн .

Основной вид деятельности – монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Уполномоченным лицом юридического лица ЧП "Никопольгазстрой" есть В екерле Елена Владимировна.

Delo.ua писало, что АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.