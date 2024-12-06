Змова на закупівлі медобладнання та програмного забезпечення: АМКУ оштрафував п'ять компаній на 13 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував змовників на торгах на загальну суму майже 13 млн грн. Зокрема, на ТОВ “Євромедтехніка” та ТОВ “Медгруп” накладено штраф на загальну суму 8 млн 386 тис. 242 грн. В свою чергу, ТОВ “Селтавіт”, ТОВ “Софт продакшн” та ТОВ “Клотфільда” оштрафовані на загальну суму 4 млн 589 тис. 97 грн. Про це інформує пресслужба АМКУ.

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Змова під час закупівлі медичного обладнання

Зазначається, що ТОВ "Євромедтехніка" та ТОВ "Медгруп" здійснили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у 15 тендерах на закупівлю медичного обладнання у 2020–2021 роках із загальною очікуваною вартістю 70 млн 125 тис. 879 грн.

АМКУ оштрафував змовників на торгах на загальну суму 8 млн 386 тис. 242 грн.

Змова на торгах із закупівлі програмного забезпечення

Другим рішенням Комітет визнав, що ТОВ "Селтавіт" (під час торгів мало назву ТОВ "Інфосейф ІТ"), ТОВ "Софт Продакшн" та ТОВ "Клотфільда" (під час торгів мало назву ТОВ "Інсайд солюшнс") вчинили змову під час участі у 4 торгах із закупівлі програмного забезпечення, проведених Пенсійним фондом України з очікуваною вартістю 35 млн 988 тис. 100 грн.

За вказане порушення на зазначених суб’єктів господарювання накладено штраф в загальному розмірі 4 млн 589 тис. 97 грн.

У ході розгляду справ Комітет встановив сукупність обставин, які підтверджують вчинення відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на усунення конкуренції між ними під час участі у торгах. Виявлені факти засвідчили спільну та скоординовану поведінку компаній на етапах підготовки і проведення тендерів.

В АМКУ нагадують, що згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Delo.ua писало, що АМКУ наклав штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.