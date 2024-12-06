Заговор на закупках медоборудования и программного обеспечения: АМКУ оштрафовал пять компаний на 13 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал заговорщиков на торгах на общую сумму около 13 млн грн. В частности, на ООО Евромедтехника и ООО Медгруп наложен штраф на общую сумму 8 млн 386 тыс. 242 грн. В свою очередь ООО "Селтавит", ООО "Софт продакшн" и ООО "Клотфильда" оштрафованы на общую сумму 4 млн 589 тыс. рублей. 97 грн. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Заговор при закупке медицинского оборудования

Отмечается, что ООО "Евромедтехника" и ООО "Медгруп" совершили антиконкурентные согласованные действия при участии в 15 тендерах на закупку медицинского оборудования в 2020-2021 годах с общей ожидаемой стоимостью 70 млн 125 тыс. 87 9 грн.

АМКУ оштрафовал заговорщиков на торгах на общую сумму 8 млн 386 тыс. 242 грн.

Заговор на торгах по закупкам программного обеспечения

Вторым решением Комитет признал, что ООО "Селтавит" (в ходе торгов называлось ООО "Инфосейф ИТ"), ООО "Софт Продакшн" и ООО "Клотфильда" (в ходе торгов имело название ООО "Инсайд солюшнс") совершили сговор при участии в 4 торгах по закупке программного обеспечения, проведенных Пенсионным фондом Украины с ожидаемой стоимостью 35 млн 988 тыс. 10 0 грн.

За указанное нарушение на указанных субъектов хозяйствования наложен штраф в общем размере 4 млн 589 тыс. 97 грн.

В ходе рассмотрения дел Комитет установил совокупность обстоятельств, подтверждающих совершение ответчиками антиконкурентных согласованных действий, направленных на устранение конкуренции между ними при участии в торгах. Выявленные факты показали общее и скоординированное поведение компаний на этапах подготовки и проведения тендеров.

В АМКУ напоминают, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажение результатов тендеров.

Delo.ua писало, что АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.