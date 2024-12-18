АМКУ оштрафовал реализаторов диетических добавок на 6,3 млн грн: какие причины

Антимонопольный комитет Украины провел проверку по поводу нарушений законодательства о защите конкуренции из-за распространения ложной информации. В частности, были выявлены нарушения относительно диетических добавок "Веновитал" (производитель и продавец — ООО "Юниверс Фарм") и "Доппельгерц актив Омега-3 чистые сосуды" (импортер и продавец — ООО "Квайссер Фарма Украина"). Реализаторы оштрафованы на общую сумму 6 млн 356 тыс. 903 грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Главное о делах

При рассмотрении дел Комитет установил, что:

ООО "Юниверс Фарм" распространяло ложную информацию, указанную на упаковке диетической добавки "Веновитал", которая вводила потребителей в заблуждение, а именно:

"способствует комплексному действию поддержки сосудов; улучшению венозного и лимфатического оттока крови; укреплению стенок сосудов"; "современный венотоник"; "комбинированный венотоник"; "Содействует нормализации тонуса вен, улучшению микроциркуляции, укрепляет сосудистую стенку и повышает ее тонус, помогает уменьшать проницаемость и ломкость капилляров, улучшать лимфатический дренаж и лимфатический отток".

ООО "Квайссер Фарма Украина" распространяло ложную информацию, указанную на упаковке диетической добавки "Доппельгерц®актив Омега-3 чистые сосуды", которая вводила потребителей в заблуждение, а именно:

"способствует восстановлению эластичности и проходимости кровеносных сосудов", "способствует снижению уровня холестерина в крови", "уменьшает риск тромбообразования".

Решение АМКУ

По результатам опроса потребителей АМКУ установил, что информация на маркировке диетических добавок "Веновитал" и "Доппельгерц®актив Омега-3 чистые сосуды" может вводить потребителей в заблуждение, поскольку создает впечатление, что эти продукты обладают свойствами лекарственных средств, что может повлиять на решение. об их покупке.

При этом ООО "Юниверс Фарм" и ООО "Квайссер Фарма Украина" не предоставили доказательств, подтверждающих эти свойства диетических добавок, учитывая их состав.

Комитетом также было установлено, что, распространяя ложную информацию о свойствах на упаковках этих диетических добавок, их реализаторы могут усилить свое конкурентное положение и негативно повлиять на конкуренцию на смежном рынке – рынке лекарственных средств.

В результате нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции Антимонопольный комитет Украины оштрафовал реализаторов диетических добавок на сумму 6,3 млн грн. Их обязали прекратить нарушение путем прекращения распространения на упаковках диетических добавок "Веновитал" и "Доппельгерц актив Омега-3 чистые сосуды" ложных сведений.

Delo.ua писало, АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.

Добавим, за сговор на закупки медоборудования и программного обеспечения АМКУ оштрафовал пять компаний на 13 млн грн.