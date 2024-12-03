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АМКУ оштрафував дві компанії на 1,5 млн грн за змову на тендері "Селидіввугілля"
На компанії “Атіс групп Україна” і “Капітал груп сталь” накладено штрафні санкції за змову під час участі у торгах на закупівлю протипожежного трубопроводу для “Селидіввугілля” з очікуваною вартістю 29,08 млн грн. Про це інформує пресслужба Антимонопольного комітету.
У ході розгляду справи Тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила факти, що вказують на здійснення товариствами антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на усунення конкуренції між ними під час участі у зазначених торгах.
Виявлені факти свідчать про скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.
За змову компанії оштрафовані АМКУ на загальну суму 1 млн 540 тис. 518 грн.
Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови у допуску до процедури закупівлі є факт притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів тендерів протягом останніх трьох років.
Що відомо про компанії
Юридична особа - ТОВ "Капітал груп сталь", код ЄДРПОУ 39937757.
Уповноваженою особою юридичної особи є Краюшкін Олексій Вадимович.
Компанія зареєстрована в 2015 році. Розмір статутного капіталу складає 3 млн грн. Основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами.
Юридична особа - ТОВ "Атіс групп Україна", код ЄДРПОУ 4268023.
Уповноваженою особою юридичної особи є Гейвах Іван Сергійович.
Компанія зареєстрована в 2018 році. Розмір статутного капіталу становить 300 тис. грн. Основний вид діяльності компанії - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Delo.ua писало, що АМКУ наклав штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.