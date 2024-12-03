АМКУ оштрафовал две компании на 1,5 млн грн за сговор на тендере "Селидовугля"

На компании "Атис групп Украина" и "Капитал групп сталь" наложены штрафные санкции за сговор при участии в торгах на закупку противопожарного трубопровода для "Селидовугля" с ожидаемой стоимостью 29,08 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

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В ходе рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила факты, указывающие на осуществление обществами антиконкурентных согласованных действий, направленных на устранение конкуренции между ними при участии в указанных торгах.

Выявленные факты свидетельствуют о скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах.

За сговор компании оштрафованы АМКУ на общую сумму 1 млн 540 тыс. 518 грн.

Согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в допуске к процедуре закупки является факт привлечения предприятия к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов тендеров за последние три года.

Что известно о компаниях

Юридическое лицо - ООО "Капитал груп сталь". Код ЕДРПОУ 39937757 .

Уполномоченным лицом юридического лица является Краюшкин Алексей Вадимович.

Компания зарегистрирована в 2015 году. Размер уставного капитала составляет 3 млн грн. Основной вид деятельности – оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

Юридическое лицо - ООО "Атис групп Украина". Код ЕГРПОУ 4268023.

Уполномоченным лицом юридического лица является Гейвах Иван Сергеевич.

Компания зарегистрирована в 2018 году. Размер уставного капитала составляет 300 тыс. грн. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами .

Delo.ua писало, что АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.