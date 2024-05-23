BlaBlaCar представил обновленную функцию "Только для женщин": что изменилось

BlaBlaCar обновил функцию "Только для женщин", с которой женщины могут выбирать совместные поездки только с другими женщинами, если они этого хотят, и это поможет им чувствовать себя более комфортно. Самый большой маркетплейс для автодорожных путешествий расширил функцию, сделав ее более удобной и доступной для пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба BlaBlaCar.

В чем заключается функция "Только для женщин"

Функция "Только для женщин" позволяет женщинам путешествовать только с другими женщинами, если они этого хотят. Эта опция делает пользование платформой для женщин более гибкой и комфортной, создавая дополнительный уровень надежности.

"Только для женщин" существует на BlaBlaCar с начала работы в Украине.

Что предполагают нововведения

1. Теперь публиковать поездку "Только для женщин" стало проще, ведь водители теперь могут активировать эту опцию непосредственно во время создания поездки. Раньше это можно было сделать только в дополнительных опциях уже после публикации поездки.

2. Поездки "Только для женщин" теперь отображаются в общей картине. Перед этим поездки с этой опцией могли видеть только вошедшие в систему женщины и воспользовавшиеся специальным поисковым фильтром.

3. В общей сложности увидеть поездку "Только для женщин" в результатах поиска могут только зарегистрированные пользовательницы.

Почему решили обновить функцию "Только для женщин"

В компании отмечают, что решение обновить функцию "Только для женщин" было обусловлено потребностями сообщества BlaBlaCar, поскольку почти половина активных пассажирок на платформе – женщины, от которых сервис получил 48% бронирований в 2023 году. С расширенной функцией водительницы и пассажирки смогут легко пользоваться дополнительными преимуществами и комфортом, которые она предоставляет.

"Мы обновили функцию "Только для женщин", ведь бизнес должен развиваться вместе с потребностями нашего сообщества. Целью этого обновления есть улучшение пользовательского опыта и укрепление позиции BlaBlaCar как надежного и инклюзивного выбора для совместных поездок", - отметила координатор коммуникаций BlaBlaCar в Центральной и Восточной Европе Марина Пухова.

Она также отметила, что компания в 2024 году планирует сфокусироваться на развитии сообщества, а именно расширении возможностей для женщин-водительниц и пассажирок.

О BlaBlaCar

BlaBlaCar — ведущая мировая платформа для совместных поездок, ежегодно позволяющая 26 миллионам активных пользователей находить совместные поездки в 21 стране. Технология платформы находит водителей со свободными местами и пассажиров, следующих в том же направлении, чтобы они могли разделить расходы на поездку.

Напомним, BlaBlaCar ввела плату за использование сервиса. В компании сообщили, что ввели новую систему онлайн-бронирования, которая призвана мотивировать пассажиров более ответственно относиться к поездкам и уменьшить количество отмененных бронирований.

Также недавно стало известно, что BlaBlaCar привлек 100 миллионов евро инвестиций, которые направит на развитие, поскольку компания планирует объединить разные форматы совместных путешествий с разветвленной карпулинговой сетью во всех регионах, где работает.

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