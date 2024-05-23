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BlaBlaCar представил обновленную функцию "Только для женщин": что изменилось
BlaBlaCar обновил функцию "Только для женщин", с которой женщины могут выбирать совместные поездки только с другими женщинами, если они этого хотят, и это поможет им чувствовать себя более комфортно. Самый большой маркетплейс для автодорожных путешествий расширил функцию, сделав ее более удобной и доступной для пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба BlaBlaCar.
В чем заключается функция "Только для женщин"
Функция "Только для женщин" позволяет женщинам путешествовать только с другими женщинами, если они этого хотят. Эта опция делает пользование платформой для женщин более гибкой и комфортной, создавая дополнительный уровень надежности.
"Только для женщин" существует на BlaBlaCar с начала работы в Украине.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что предполагают нововведения
1. Теперь публиковать поездку "Только для женщин" стало проще, ведь водители теперь могут активировать эту опцию непосредственно во время создания поездки. Раньше это можно было сделать только в дополнительных опциях уже после публикации поездки.
2. Поездки "Только для женщин" теперь отображаются в общей картине. Перед этим поездки с этой опцией могли видеть только вошедшие в систему женщины и воспользовавшиеся специальным поисковым фильтром.
3. В общей сложности увидеть поездку "Только для женщин" в результатах поиска могут только зарегистрированные пользовательницы.
Почему решили обновить функцию "Только для женщин"
В компании отмечают, что решение обновить функцию "Только для женщин" было обусловлено потребностями сообщества BlaBlaCar, поскольку почти половина активных пассажирок на платформе – женщины, от которых сервис получил 48% бронирований в 2023 году. С расширенной функцией водительницы и пассажирки смогут легко пользоваться дополнительными преимуществами и комфортом, которые она предоставляет.
"Мы обновили функцию "Только для женщин", ведь бизнес должен развиваться вместе с потребностями нашего сообщества. Целью этого обновления есть улучшение пользовательского опыта и укрепление позиции BlaBlaCar как надежного и инклюзивного выбора для совместных поездок", - отметила координатор коммуникаций BlaBlaCar в Центральной и Восточной Европе Марина Пухова.
Она также отметила, что компания в 2024 году планирует сфокусироваться на развитии сообщества, а именно расширении возможностей для женщин-водительниц и пассажирок.
О BlaBlaCar
BlaBlaCar — ведущая мировая платформа для совместных поездок, ежегодно позволяющая 26 миллионам активных пользователей находить совместные поездки в 21 стране. Технология платформы находит водителей со свободными местами и пассажиров, следующих в том же направлении, чтобы они могли разделить расходы на поездку.
Напомним, BlaBlaCar ввела плату за использование сервиса. В компании сообщили, что ввели новую систему онлайн-бронирования, которая призвана мотивировать пассажиров более ответственно относиться к поездкам и уменьшить количество отмененных бронирований.
Также недавно стало известно, что BlaBlaCar привлек 100 миллионов евро инвестиций, которые направит на развитие, поскольку компания планирует объединить разные форматы совместных путешествий с разветвленной карпулинговой сетью во всех регионах, где работает.
Фото: ua.depositphotos.com