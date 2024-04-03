BlaBlaCar привлек на развитие €100 миллионов инвестиций

Мировое приложение для совместных поездов BlaBlaCar привлекло 100 миллионов евро инвестиций, которые направит на развитие, поскольку компания планирует объединить различные форматы совместных путешествий с разветвленной карпулинговой сетью во всех регионах, где работает.

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Об этом сообщили в пресс-службе BlaBlaCar.

Согласно сообщению, подобную модель ранее реализовали во Франции, когда в 2019 году приобрели компанию Ouibus. Это позволило расширить сеть автобусных перевозок BlaBlaCar по всей Западной Европе. Также компания приобрела Busfor, что позволило ей возглавить процесс перехода автобусных перевозок из офлайн в онлайн в Восточной Европе и Бразилии.

"Благодаря этим €100 млн инвестиций мы сможем реализовать амбициозную стратегию роста, включая несколько соглашений по слиянию и поглощению (M&A), над которыми мы работаем сейчас. Дополнительное финансирование позволит нам развивать новые проекты, поощрять инновации и изучать возможности для новых приобретений. инновации и M&A помогут нам поскорее стать лидерами на рынке", - рассказал Николя Брюссон, соучредитель и генеральный директор BlaBlaCar.

В компании сообщили, что в прошлом году их услугами воспользовались 80 миллионов пассажиров, что на 23% больше, чем годом ранее. В Украине количество зарегистрированных пользователей в 2023 году составило около 11 миллионов. Это самый высокий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы. Для сравнения в Польше около 6 млн зарегистрированных пользователей, в Румынии – 1,5 млн.

Сообщается, что прибыль BlaBlaCar в 2023 году составила €253 млн, что на 29% больше, чем в 2022 году. Впервые за 24 месяца компания стала прибыльной и завершила 2023 год с положительным показателем EBITDA, что явилось началом нового этапа роста.

Напомним, что украинское представительство BlaBlaCar возглавляет Роман Мирошниченко. Кроме того, BlaBlaCar ввела плату за пользование сервисом. Как говорится в сообщении, введена новая система онлайн-бронирования, которая призвана мотивировать пассажиров более ответственно относиться к поездкам и уменьшить количество отмененных бронирований.