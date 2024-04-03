BlaBlaCar залучив на розвиток €100 мільйонів інвестицій

Світовий додаток для спільних поїздод BlaBlaCar залучив 100 мільйонів євро інвестицій, які спрямує на розвиток, оскільки компанія планує поєднати різні формати спільних подорожей з розгалуженою карпулінговою мережею в усіх регіонах, де працює.

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Про це повідомили у пресслужбі BlaBlaCar.

Згідно з повідомленням, подібну модель раніше реалізували у Франції, коли у 2019 році придбали компанію Ouibus. Це дозволило розширити мережу автобусних перевезень BlaBlaCar на всю Західну Європу. Також компанія придбала Busfor, що дозволило їй очолити процес переходу автобусних перевезень з офлайну в онлайн у Східній Європі та Бразилії.

"Завдяки цим €100 млн інвестицій ми зможемо реалізувати амбітну стратегію зростання, включно з кількома угодами зі злиття та поглинання (M&A), над якими ми працюємо зараз. Додаткове фінансування дозволить нам розвивати нові проєкти, заохочувати інновації та вивчати можливості для нових придбань. Постійні інновації та M&A допоможуть нам швидше стати лідерами на ринку", - розповів Ніколя Брюссон, співзасновник і генеральний директор BlaBlaCar.

У компанії повідомили, що минулого року їхніми послугами скористалися 80 мільйонів пасажирів, що на 23% більше, ніж роком раніше. В Україні кількість зареєстрованих користувачів у 2023 році склала майже 11 мільйонів. Це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння у Польщі близько 6 млн зареєстрованих користувачів, в Румунії - 1,5 млн.

Повідомляється, що прибуток BlaBlaCar у 2023 році склав €253 млн, що на 29% більше, ніж у 2022 році. Уперше за 24 місяці компанія стала прибутковою і завершила 2023 рік з позитивним показником EBITDA, що стало початком нового етапу зростання.

Нагадаємо, що українське представництво BlaBlaCar очолює Роман Мірошниченко. Окрім цього, BlaBlaCar ввела плату за користування сервісом. Як ідеться у повідомленні запроваджено нову систему онлайн-бронювання, яка покликана мотивувати пасажирів відповідальніше ставитись до поїздок і зменшити кількість скасованих бронювань.