BlaBlaCar став платним для пасажирів

Платформа з організації поїздок BlaBlaCar ввела плату за користування сервісом. Як ідеться у повідомленні в його розсилці, запроваджено нову систему онлайн-бронювання, яка покликана мотивувати пасажирів відповідальніше ставитись до поїздок і зменшити кількість скасованих бронювань.

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"Ви могли помітити, що вартість поїздки, яку ви бронюєте, змінилась. Це пов'язано з тим, що в неї включений сервісний збір для пасажирів. Сервісний збір допоможе нам покращувати рівень безпеки платформи і створювати ще більше інновацій", - сказано в ньому.

При цьому оплата водію, встановлена під час публікації поїздки, залишається незмінною. Пасажир, як і раніше, має сплатити суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки, а сервісний збір має бути сплачений онлайн. Розмір збору залежитиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку.

Якщо водій скасує бронювання, пасажир зможе протягом 24 годин знайти іншу поїздку, і збір буде автоматично переведений на нове бронювання. Якщо ж жодне з бронювань не підтвердиться, сервісний збір буде повернений.

На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі.

Плата за послуги за поїздки на територіях з нестабільною безпековою ситуацією (Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Донецька та Луганська області) не стягуватиметься.

Також у BlaBlaCar повідомляють, що запровадили функцію "Верифікований профіль", яка спрямована на зміцнення довіри в українській спільноті. Ця функція є добровільною і доступною для всіх учасників BlaBlaCar.

Для верифікації потрібно лише підтвердити свій номер телефону, адресу електронної пошти та посвідчення особи. Після цього синій бейдж "Посвідчення особи підтверджено" автоматично згенерується у профілі, і його буде бачити вся спільнота. Самі дані документів залишаться повністю конфіденційними та зберігатимуться в зашифрованому форматі.

Нагадаємо, що введення комісії за бронювання поїздок у BlaBlaCar анонсували ще наприкінці 2021 року, хоча наміри висловлювали ще раніше: називалися дати грудень чи лютий-березень 2022 року, однак на початку цього року реалізація рішення була призупинена.

Джерело фото: ua.depositphotos.com