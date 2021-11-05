Транспорт 30 минут назад

BlaBlaCar в Украине станет платным для пользователей: кого коснутся изменения

Сервис решил ввести комиссию при онлайн-бронировании поездки. Такое нововведение усилит ответственность пассажиров и водителей

BlaBlaCar введет комиссию на поездки для пассажиров BlaBlaCar введет комиссию на поездки для пассажиров
BlaBlaCar введет комиссию на поездки для пассажиров

Крупнейшая в мире платформа для организации совместных поездок BlaBlaCar в Украине станет платной для пользователей карпулинга (совместное использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков). Монетизация сервиса запланирована на конец 2021 года или на начало 2022 года.

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью "РБК-Украина".

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Популярный сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar станет платным для тех, кто пользуется карпулингом, совершая поездки на автомобилях. А вот автобусные перевозчики уже сейчас платят за подключение к платформе.

"Основа уже принята, осталось определиться с датой. Во всяком случае, это не за горами — среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го", — сказал Николя Брюссон.

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При этом сервис не для всех станет платным — нововведение коснется только пассажиров, которым придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе. Этот сбор будет полностью возвращаться, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет производиться наличными непосредственно водителю", — рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar.

То есть для самих водителей ничего не изменится, поскольку для них пользование сервисом останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут дороже.

Сервис BlaBlaCar был создан в 2006 году, на сегодня действует в 22 странах, включая Бразилию, Индию и Мексику.

По оценке компании, благодаря использованию сервиса его пользователи суммарно экономят около 600 млн евро в год. А в октября 2021 года BlaBlaCar достигла отметки в 100 млн пользователей.

Напомним, что в конце 2019 года BlaBlaCar вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor — крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе, а в апреле 2021 года объявил о приобретении украинской компании Octobus.

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