Сервис BlaBlaCar вырос до 100 млн пользователей: одним из ключевых рынков стала Украина

Крупнейшая в мире платформа для организации совместных поездок BlaBlaCar достигла отметки в 100 млн пользователей.

Как говорится в сообщении украинского подразделения компании, одним из быстрорастущих и ключевых рынков для нее стала именно Украина где насчитывается уже более 8 млн пользователей сервиса, из которых более 1 млн используют его ежемесячно.

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BlaBlaCar был создан в 2006 году, на сегодня действует в 22 странах, включая Бразилию, Индию и Мексику, и насчитывает около 1 млн мест для встречи попутчиков.

По оценке компании, благодаря использованию сервиса его пользователи суммарно экономят около 600 млн евро в год.

"Сегодня 70% деятельности BlaBlaCar находится за пределами Европы, где мобильность развивается стремительными темпами. Это в первую очередь Украина и Бразилия", — указывается в сообщении.

BlaBlaCar также представил короткое видео, иллюстрирующее интенсивность и маршруты использования сервиса в течение дня в странах его присутствия.

"Сегодня треть предложений поездок на BlaBlaCar мультимодальные, то есть доступны поездки как с попутчиками, так и на автобусе. У BlaBlaCar есть все шансы, чтобы сыграть ключевую роль в цифровизации многомиллиардных автобусных рынков за пределами Европы и развитии глобального тренда на совместное использование автодорожного транспорта", — убеждены в компании.

Там также отмечают, что BlaBlaCar после приобретения агрегатора автобусных поездок Busfor и компании по автоматизации перевозок Octobus сделал технологический рывок, благодаря которому пользователи получили большой выбор транспортных опций и удобную систему бронирования поездок на сайте или в приложении.

Напомним, что еще в конце 2019 года BlaBlaCar вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor — крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе, а в апреле 2021 года объявил о приобретении украинской компании Octobus.

При этом в конце мая нынешнего года в компании заявили, что в 2021 году сервис все же станет платным, что анонсировалось еще с 2018 года.