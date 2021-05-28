BlaBlaCar планирует сделать сервис платным уже в 2021 году

Сервис поиска попутного автотранспорта для поездок BlaBlaCar все же станет платным в Украине в 2021 году, что анонсировалось еще с 2018 года.

Об этом рассказал в интервью "Лига. Бизнес" руководитель украинского подразделения компании Алексей Лазоренко. По его словам, на сегодня BlaBlaCar зарабатывает в Украине только на автобусных билетах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На карпулинге — никак [не зарабатываем], только за счет автобусной составляющей. Политика BlaBlaCar всегда базировалась на том, что сервис бесплатный, пока формируется сообщество пользователей по отношению к населению страны. То есть когда ценность самой услуги уже не подвергается сомнению, и ты практически всегда находишь попутчика", — отметил он.

По словам Лазоренко, Украина сейчас уже находится на этапе, когда монетизация "набирает актуальность". Ранее же компания монетизацию не запускала, поскольку у нее менялись приоритеты.

"В этом году мы собираемся ее запустить. Практически все рынки Западной Европы у нас уже монетизированы... 2019 год прошел под девизом интеграции с автобусной вертикалью. Поэтому на фоне трансформации рынка мы не считали целесообразным добавлять еще один уровень сложности", — сказал он.

По словам гендиректора, в 2020 году, когда вспыхнула пандемия Covid-19, главным девизом компании стала максимальная поддержка пользователей, поэтому она отключала монетизацию даже в тех странах, где давно работает.

"О том, чтобы включать ее в Украине в это время, даже не шло речи. Но в этом году нам кажется, что рынок уже немного восстановился от сложного года, а интеграция автобусной вертикали уже произошла где-то на 95%", — подчеркнул он.

В то же время конкретную модель монетизации в компании пока не выбрали. По словам Лазоренко, BlaBlaCar применял уже порядка 7-8 разных способов монетизации на протяжении своей истории, и на сегодня идут внутренние обсуждения того, какой вариант лучше применить в Украине.

Он также добавил, что сейчас компания инвестирует много ресурсов в долгосрочное развитие всей отрасли.

"Не все будет заметно пользователю сразу. В ближайшее время в целом будет происходить более глубокая интеграция автобусной вертикали в экосистему BlaBlaCar и, как следствие, бронирование автобусов будет более удобным, простым и наполняться новым полезным функционалом. Для этого, в частности, мы и формируем в Украине инжиниринговый хаб", — рассказал Лазоренко.

В связи с этим BlaBlaCar сейчас активно нанимает разработчиков, инженеров, тестировщиков, продуктовых менеджеров, которые будут работать над глобальным продуктом.

Напомним, что в апреле BlaBlaCar объявила о приобретении украинской компании по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Еще в конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.