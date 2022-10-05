BlaBlaCar стал платным для пассажиров

Платформа по организации поездок BlaBlaCar ввела плату за использование сервиса. Как говорится в сообщении в его рассылке, введена новая система онлайн-бронирования, которая призвана мотивировать пассажиров более ответственно относиться к поездкам и уменьшить количество отмененных бронирований.

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"Вы могли заметить, что стоимость бронируемой поездки изменилась. Это связано с тем, что в нее включен сервисный сбор для пассажиров. Сервисный сбор поможет нам улучшать уровень безопасности платформы и создавать еще больше инноваций", - сказано в нем.

При этом оплата водителю, установленная при публикации поездки, остается неизменной. Пассажир по-прежнему должен будет оплатить сумму, указанную водителем, наличными после поездки, а сервисный сбор должен быть оплачен онлайн. Размер сбора зависит от цены, которую водитель установил за свою поездку.

Если водитель отменит бронирование, пассажир сможет в течение 24 часов найти другую поездку и сбор будет автоматически переведен на новое бронирование. Если же ни одно из бронирований не подтвердится, сервисный сбор будет возвращен.

На первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение нескольких следующих месяцев она будет внедрена для всех карпулинговых поездок на платформе.

Плата за услуги за поездки на территориях с нестабильной ситуацией безопасности (Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Донецкая и Луганская области) не будет взиматься.

Также в BlaBlaCar сообщают, что ввели функцию "Верифицированный профиль", направленную на укрепление доверия в украинском сообществе. Эта функция является добровольной и доступной для всех участников BlaBlaCar.

Для проверки необходимо подтвердить номер телефона, адрес электронной почты и удостоверение личности. После этого синий бейдж "Личность подтверждена" автоматически сгенерируется в профиле, и его будет видеть все сообщество. Сами данные документов останутся полностью конфиденциальными и будут храниться в зашифрованном формате.

Напомним, что введение комиссии по бронированию поездок в BlaBlaCar анонсировали еще в конце 2021 года, хотя намерения высказывались еще раньше: назывались даты декабрь или февраль-март 2022 года, однако в начале этого года реализация решения была приостановлена.

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