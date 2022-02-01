BlaBlaCar в Украине возглавил Роман Мирошниченко

Крупнейший маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar назначил Романа Мирошниченко на должность генерального директора в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До этого Мирошниченко возглавлял выход китайского агрегатора такси DiDi на рынок Казахстана, а ранее несколько лет работал на руководящих должностях в Uber в Украине и Польше. В BlaBlaCar Роман будет работать над развитием автобусного маркетплейса и усовершенствованием карпулинга в Украине.

Роман Мирошниченко. Фото: пресс-служба BlaBlaCar

Алексей Лазоренко, занимавший пост генерального директора до 2022 года, планирует заняться другими проектами и инвестициями.

"Я восхищаюсь достижениями BlaBlaCar в мире и благодарен за возможность стать частью столь сильной, талантливой и амбициозной команды. Отдельно признателен Алексею Лазоренко, благодаря которому украинский рынок стал одним из наиболее приоритетных для компании, а украинская команда инженеров сегодня создает конкурентный глобальный продукт. В 2022 году мы планируем сосредоточиться на повышении качества и надежности нашего сервиса, увеличим продажи автобусных билетов вдвое и продолжим цифровизацию автобусного рынка Украины", — заявил генеральный директор BlaBlaCar в Украине Роман Мирошниченко.

BlaBlaCar – это самая большая в мире платформа для поездок, основанная на сообществе людей, позволяющая более 100 миллионам пользователей путешествовать в 22 страны мира. BlaBlaCar использует технологии, чтобы заполнить свободные места в пути, объединяя пользователей, которые ищут поездки с попутчиками или на автобусе, и делая поездки более доступными и удобными. BlaBlaCar ежегодно объединяет более 120 млн человек.

Одним из быстрорастущих и ключевых рынков для компании стала именно Украина где насчитывается уже свыше 8 млн пользователей сервиса, из которых более 1 млн используют его ежемесячно.

Платформа для автодорожных поездок BlaBlaCar планирует запустить в Украине большой инжиниринговый хаб. По информации издания, украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.